POL-SI: Über 3.200 Euro teures E-Bike entwendet

Kreuztal (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein hinter einem Wohnhaus in Kreuztal-Ferndorf an der Marburger Straße stehendes verschlossenes blau-schwarzes Pedelec der Marke Haibike Sduro HardNine 5.0. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

