POL-SI: Einbruch in Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Freudenberg-Büschergrund (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (04.07.2018) drangen Unbekannte in die Grundschule Büschergrund ein. Die Einbrecher stiegen durch ein Fenster in einen Klassenraum ein und entwendeten dort einen Beamer, eine Soundbar und ein Notebook. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

