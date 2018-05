POL-SI: Unfallflüchtiger hinterlässt 5000 Euro Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Bad Berleburg (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 05.30 und 12.15 Uhr wurde ein in der Bad Berleburger Bismarckstraße auf einem dortigen Parkplatz geparkter weißer SUV der Marke Ford Edge von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ den Geschädigten auf einem Schaden von rund 5000 Euro sitzen. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02751-909-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell