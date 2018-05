POL-SI: Zwei Einbrüche in Hohenhain: Polizei bittet um Hinweise

Freudenberg (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 11 und 20 Uhr kam es in Freudenberg-Hohenhain im Dachsweg und in der Hohenhainer Straße zu zwei Einbrüchen in dortige Einfamilienhäuser. Dabei wurden unter anderem Bargeld, diverse Schmuckgegenstände, ein Laptop und EC-Karten entwendet. Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

