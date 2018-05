POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Bad Berleburg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 26.04. und 01.05. drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bad Berleburger Graf-Casimir-Straße ein, durchwühlten dort sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem vorgefundenes Bargeld und ein Mobiltelefon. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

