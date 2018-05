POL-SI: Einbruch in Werkstattwagen

Bad Berleburg (ots) - Bisher unbekannte Täter hebelten am vergangenen Wochenende einen Bauwagen auf, der vom Heimatverein Bad Berleburg als Werkstattwagen an einer Baustelle am Sengelsberg genutzt wird. Die Täter hebelten ein Vorhängeschloss auf und entwendeten aus dem Bauwagen diverse Werkzeuge sowie einige hundert Meter Elektrokabel in verschiedenen Stärken. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02751-909-0.

