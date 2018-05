POL-SI: Raub - Polizei sucht Zeugen

Bad Berleburg (ots) - Zwei bislang noch unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Berleburg-Berghausen in der Berghäuser Straße in Höhe der dortigen Tankstelle auf einen 34-jährigen Mann ein und raubten ihm ein Handy und die Geldbörse. Täterhinweise erbittet das in dieser Sache ermittelnde Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0.

