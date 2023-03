Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bank - Nebelanlage löst aus

Windeck (ots)

In der Nacht zu Montag (20. März) wurde in die Büroräume einer Bank an der Saaler Straße in Windeck-Leuscheid eingebrochen. Gegen 03:30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und verschaffte sich so Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort brach er mehrere Schließfächer auf. Bei Anzeigenerstattung war nicht bekannt, ob der Einbrecher etwas erbeuten konnte. Die Nebelanlage und die Alarmanlage der Bank lösten aus. Auf der Videoüberwachung des Geldhauses ist eine schwarz gekleidete Person zu sehen, die ihr Gesicht mit einer Maske und einer Schirmmütze bedeckt hatte. Zudem trug der Tatverdächtige graue Handschuhe. In den Händen hielt er eine Metallstange. Auf der Fensterbank des aufgehebelten Fensters konnte ein Schuhabdruck erkannt werden. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen.

Wer Hinweise zu dem Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell