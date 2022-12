Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter Mann überfällt Seniorin in ihrer Wohnung

Windeck (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei von einer Zeugin über einen Überfall am Montagabend (12. Dezember) informiert. Die Zeugin, die Schwester der Überfallenen, gab an, dass ihre gesundheitlich angeschlagene 67-jährige Angehörige am Abend gegen 19.00 Uhr von einem bewaffneten Mann ausgeraubt worden sei.

Eine Streife suchte die Geschädigte in ihrer Wohnung an der Rathausstraße in Windeck-Rosbach auf. Die 67-jährige Frau stand noch deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen und rang mit den Tränen, als sie den Beamten den Überfall schilderte.

Gegen 19.00 Uhr klingelte es an der Tür ihrer Erdgeschosswohnung. Sie öffnete die Tür und ein 180 bis 185 cm großer Mann, der eine Pistole in der Hand hielt, drang in die Wohnung ein. Der komplett dunkel gekleidete und mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Räuber forderte von der Geschädigten in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent Schmuck. Da die 67-Jährige keinen Schmuck im Haus hat, übergab sie mehrere hundert Euro Bargeld aus ihrer Haushaltskasse an den Täter.

Mit dem geraubten Bargeld verschwand der schlanke Tatverdächtige gegen 19.15 Uhr in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Überfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3421 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell