POL-SU: Mülltonne angezündet

Troisdorf (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (04.10.2022), 16:15 Uhr, bis Mittwoch (05.10.2022), 06:20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff in einem Wert von rund 500 Euro. Das angegangene Baustellenfahrzeug war in Troisdorf in der Sülzbachstraße, nahe einem Waldgebiet, geparkt und mit Warnbaken von der Fahrbahn abgegrenzt. Mutmaßlich verschoben die Diebe die Barken und öffneten in der Nacht den ...

mehr