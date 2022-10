Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Siegburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag (01.10.2022), 22:30 Uhr, bis Dienstag (04.10.2022), 07:00 Uhr, wurde in ein Lebensmittelgeschäft in Siegburg an der Industriestraße eingebrochen. Dabei hatten es die Täter gezielt auf ein Tabakwarengeschäft abgesehen, welches sich in dem Lebensmittelgeschäft befindet.

Sie gelangten mutmaßlich über eine Leiter auf das Dach des Geschäfts und verschafften sich mit einem unbekannten Werkzeug Zutritt ins Innere. Dafür schnitten sie zwei Löcher in die Decke, um zu den Tabakwaren zu gelangen.

Da vermutlich die Elektronik beschädigt wurde, ließ sich das Rolltor des Geschäfts nicht mehr öffnen. Somit konnte während der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden, ob ein Beuteschaden entstanden ist.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re.)

