POL-SU: Hochwertige Autoteile gestohlen

Lohmar (ots) - Am Freitag (16. September) meldete ein Mitarbeiter eines Getränkemarktes an der Wahlscheider Straße in Lohmar gegen 07.30 Uhr einen Einbruch in das Geschäft. Unbekannte hatten in der Nacht die Schiebetür aufgebrochen und eine Trinkgeldkasse und mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen. Wer hat in der Nacht von Donnerstag (15. September) auf Freitag (16. September) etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet? Hinweise an die Polizei unter ...

mehr