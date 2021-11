Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit 64 km/h in 30er Zone unterwegs

Oberhausen (ots)

Am 24.11.2021 gegen 12:00 Uhr ist ein Mann (49) mit seinem Pkw aus Oberhausen auf der Parallelstraße in Richtung Bebelstraße mit 64 km/h gemessen worden. Bei erlaubten 30 km/h ergibt sich ein Bußgeld in Höhe von 260EUR, zwei Punkten und ein Fahrverbot für einen Monat. Er gab an, "Muss zum Arzt, nur bis 12 Uhr auf, bin krank."

