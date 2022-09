Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: In fremden Auto angetroffen - 21-Jähriger festgenommen

Lohmar (ots)

Ein 21-jähriger Lohmarer ist in der Nacht zu Sonntag (18. September) von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Die Polizei wurde gegen 04.00 Uhr in die Altenrather Straße nach Lohmar gerufen, weil eine Zeugin zwei verdächtige Personen beobachtet hatte, die einen geparkten Wagen durchwühlten. Beide waren dunkel gekleidet und hatten Taschenlampen dabei. Nachdem sie den BMW durchsucht hatten, gingen sie laut Zeugin in Richtung der Johannesstraße davon und rüttelten dabei an den Türgriffen geparkter Autos.

Während ein Streifenwagen den mutmaßlichen Tatort auf der Altenrather Straße aufsuchte, machte sich weitere Polizeistreifen auf die Suche nach den Verdächtigen.

Im Sülzpfad wurden die Beamten dann fündig. In einem schwarzen BMW saßen zwei junge Männer, die beim Erblicken der Beamten sofort Reißaus nahmen. Ein 21-jähriger Lohmarer, der auf der Fahrerseite ausgestiegen war, konnte gestellt werden. Seinem 20 bis 25 Jahre alten Mittäter gelang jedoch von der Beifahrerseite aus die Flucht in Richtung der Hauptstraße.

In den Taschen des 21-Jährigen befanden sich Gegenstände wie z.B. Tankkarten, die mutmaßlich aus verschiedenen Autos gestohlen waren. Die Tatorte konnten bislang noch nicht zugeordnet werden.

Bei der Besichtigung der beiden durchsuchten BMW konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Vermutlich waren die Fahrzeuge nicht verschlossen.

Der 21-Jährige musste nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen entlassen werden, da keine ausreichenden Haftgründe gegen ihn vorlagen. Die Ermittlungen zu den Taten und die Fahndung nach dem flüchtigen Mittäter dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell