POL-SU: Wechsel im Bezirksdienst Troisdorf - Marc Bernard stellt sich vor

Siegburg (ots) - Zivile Polizeikräfte haben am Mittwochabend (14. September) in Siegburg einen mutmaßlichen Drogendeal beobachtet. Ein 24-Jähriger aus Sankt Augustin hatte gegen 19.30 Uhr auf einem innerstädtischen Parkplatz von einem 29-jährigen Siegburger vermutlich Marihuana gekauft. Als die beiden Männer sich trennten und in unterschiedliche Richtungen davon gingen, teilten sich die Zivilfahnder auf und folgten ...

mehr