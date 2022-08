Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Hennef (ots)

Ein 53-Jähriger aus Nümbrecht wollte am Mittwochmittag (24.08.2022) mit seinem Mercedes in Hennef-Bröl von der Straße "Im Bröltal" nach links in den "Alter Weg" abbiegen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste er anhalten und warten. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer hielten mit ihren Fahrzeugen hinter dem Nümbrechter, der mit seiner Frau im Auto saß, an. Ein 56-Jähriger aus Sankt Augustin erkannte die Fahrzeugschlange zu spät und fuhr mit seiner Audi-Limousine auf den letzten Wagen in der Reihe auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Autoschlange zusammengeschoben und dabei verletzten sich mehrere Fahrzeuginsassen. Der 56-jährige Unfallverursacher und der 59-jährige Fahrer eines VW-SUV, der als letzter in der Reihe stand, mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Nümbrechter und seine Frau, sowie eine 33-Jährige aus Baden-Württemberg, die mit ihrem Opel an zweiter Stelle gewartet hatte, wurden leicht verletzt und suchen selbständig einen Arzt auf.

Drei beschädigte Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der Sachschaden wird mit rund 16.000 Euro angegeben. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell