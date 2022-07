POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet

Siegburg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (08.07.2022) wurde in Siegburg der Verursacher eines Verkehrsunfalls vorläufig festgenommen. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Auto den Birkenweg in Siegburg-Kaldauen in Richtung Hauptstraße. In Höhe der Eichendorffstraße verlor der Mann gegen 01:20 Uhr die Kontrolle über seinen Subaru, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte frontal gegen einen geparkten Golf. An beiden ...

