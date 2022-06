POL-SU: Transporter unter Brücke aufgebrochen

Troisdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden am Montag, 30.05.2022, wurde nach einer Alarmauslösung gegen 04.00 Uhr der Einbruch in ein Bowlingcenter an der Heinkelstraße in Troisdorf festgestellt (siehe Pressemeldung vom 30.05.2022 - "Aufbruch eines Geldautomaten"). Die Täter hatten ein Fenster auf der Seite zum Junkersring aufgebrochen, um in das Gebäude zu ...

mehr