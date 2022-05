POL-SU: Diebstahl von Europaletten

Windeck (ots) - Zwischen Samstag, 21.05.2022, um 15:00 Uhr und Montag, 23.05.2022, gegen 05:30 Uhr wurde in die Lagerhalle einer Firma an der Straße "Leidhecker Weg" in Windeck eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Tür zur Lagerhalle auf und gelangten so ins Innere. In der Lagerhalle standen mehrere Firmenfahrzeuge, bei denen die Heckscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchsucht wurde. Außerdem wurden ...

