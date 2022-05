Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Much (ots)

Mindestens sechs Personen sind gestern (23.05.2022) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56 (B56) kurz vor dem Ortseingang Much verletzt worden. Ein Linienbus war von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gerutscht. Dabei verletzte sich der 48-jährige Fahrer aus Troisdorf schwer. Der ansprechbare Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Fahrgäste konnten sich größtenteils selbstständig durch die Notausgänge des Busses aus dem beschädigten Fahrzeug befreien. Fünf von ihnen waren leicht verletzt. Vier Personen im Alter von 21 bis 49 Jahren kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Linienbus gegen 18.20 Uhr auf der B56 in Fahrtrichtung Much unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug bei starkem Regen in einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte anschließend an den linken Fahrbahnrand in die abschüssige Böschung. Dort kam der MAN-Gelenkbus zum Stehen und wurde aufgrund einer Baumwurzel im Gelenk aufgebockt.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und von der Polizei zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Busses bis circa 20.15 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell