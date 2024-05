POL-OE: Autofahrerin verliert Kontrolle im Kreisverkehr

Olpe (ots) - In der Nacht zu Montag (13.05.2024) drang ein unbekannter Täter zwischen 02:50 Uhr und 03:05 Uhr gewaltsam über die Haupteingangstür in ein Eiscafé in der Westfälischen Straße ein. Beim anschließenden Durchsuchen der Innenräume fiel dem Mann eine dreistellige Summe Bargeld in die Hände. Als der Täter von einem Berechtigten jedoch auf frischer Tat ertappt wurde, schubste er diesen zur Seite und trat ...

