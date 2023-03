Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Wenkhausen - zwei Personen leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Am Dienstag (28.03.2023) kam es um 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B55 in Höhe der Ortslage Wenkhausen. Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr die B55 in Fahrtrichtung Olpe. Hinter ihm fuhren ein 18-Jähriger und eine 32-Jährige mit ihren Autos in die gleiche Richtung. In Höhe der "Wintersohler Straße" wollte der 44-Jährige nach links abbiegen und musste auf Grund Gegenverkehrs zunächst anhalten. Daraufhin kam es zu einem Auffahrunfall unter zusätzlicher Beteiligung der beiden nachfolgenden Fahrzeuge. Der 18-Jährige und seine ebenfalls 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich.

