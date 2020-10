Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Einbrüche und Diebstähle

Drolshagen (ots)

Am 16.10.2020 in der Zeit von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr wurde versucht in ein Haus in der Hellinghausstr. in Drolshagen einzubrechen. Man versuchte durch Hebeln am Rolladen der Terrassentür ins Hausinnere zu gelangen, wodurch einzelne Rolloglieder beschädigt wurden. Der Einbruch wurde jedoch nicht weiter ausgeführt.

Weiterhin waren am Freitagmorgen weitere Einbrüche in der Straße gemeldet worden. So drang hier in der Nacht ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein und suchte nach Diebesgut. Neben Bargeld wurden weitere Gegenstände wie Computer entwendet. In zwei anderen Fällen in der gleichen Straße wurde aus einer Garage ein Elektrogerät und aus einem Gartenhaus ein E-Bike entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell