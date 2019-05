Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schutzengel dabei: Mutter und Säugling bei Alleinunfall leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Am Dienstag (21. Mai) hat sich gegen 12.30 Uhr auf der K 16 in Drolshagen ein Alleinunfall ereignet. Eine 33-jährige Audi-Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie den Beginn der Leitplanke, geriet hinter diese und stieß anschließend frontal mit einem dahinter stehenden Baum zusammen. Glücklicherweise verletzten sich nach erstem Ermittlungsstand die Fahrerin und ihr drei Monate alter Säugling nur leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand an dem Wagen ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

