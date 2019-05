Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-jähriger Mofafahrer leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Dienstagmittag (21. Mai) gegen 13.50 Uhr hat sich ein 15-jähriger Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Engelhardtstraße leicht verletzt. Der Jugendliche befuhr die Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Hakemickestraße abzubiegen. Er kollidiert beim Abbiegevorgang mit einem von rechts in die Engelhardtstraße einbiegenden Omnibus. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde zunächst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Mofa und am Bus entstanden Sachschäden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell