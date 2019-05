Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Finnentrop (ots)

In der Zeit von vergangenem Mittwoch (1. Mai) 2 Uhr bis Sonntag (5. Mai) sind in der Straße "Am Sportplatz" in Heggen unbekannte Täter in eine Wohnung eingedrungen. Nach erstem Ermittlungstand sind die Täter vermutlich über die Rückseite des Mehrfamilienhauses in die Wohnung gelangt. Dafür schlugen sie die Fensterscheibe der Terrassentür ein, öffneten die Tür durch Durchgreifen von Innen und gelangten so in die Wohnung. Im Anschluss durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und durchwühlten Schubladen und Schränke. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck in fünfstelliger Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

