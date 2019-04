Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen

Olpe (ots)

In Verbrauchermärkten in Olpe und in Drolshagen haben unbekannte Täter aus den jeweils mitgeführten Handtaschen Geldbörsen entwendet. Alle Taten ereigneten sich Donnerstag zwischen 11 und 11.25 Uhr. Die Taten fanden in Supermärkten in der Ziegeleistraße und in der Westfälischen Straße in Olpe sowie "In der Hützenau" in Drolshagen. Geschädigt wurden eine 79-jährige, eine 76-jährige und eine 83-jährige Seniorinnen. In den Geldbörsen befanden sich Bargeld, Geldkarten sowie diverse Ausweisdokumente. Bei den Taten in der Ziegelstraße sowie "In der Hützenau" liegt der Wert der Beute im dreistelligen Bereich, in der Westfälischen Straße sogar im vierstelligen Bereich. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, die eigene Tasche nie unverschlossen mit sich zuführen. Zudem sollte man die Tasche nicht in dem Einkaufswagen stellen oder liegen lassen.

