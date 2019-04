Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Garagen brannten völlig aus

Lennestadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag hörte eine Anwohnerin in der Sonnenstraße in Meggen gegen 14:30 Uhr einen lauten Knall, sah aus dem Fenster der Wohnung und stellte eine starke Rauentwicklung aus einer in der Nähe befindlichen Garage fest. Sie informierte die Feuerwehr und als diese eintraf, brannte die Garage in voller Ausdehnung. Auch ein PKW, der vor der Garage stand, hatte bereits Feuer gefangen. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet und der Brand gelöscht. In der räumlich getrennten Doppelgarage wurden durch den Brand ein älterer PKW, ein Motorroller, mehrere Fahrräder, Mobiliar und sonstige dort gelagerte Gegenstände zerstört. Auch der draußen abgestellte PKW wurde erheblich beschädigt. Die Garage war von einem der Nutzer gegen Mittag zuletzt aufgesucht und verschlossen hinterlassen worden. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen möglicherweise ein technischer Defekt, die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des Sachschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, dürfte aber mehrere zehntausend Euro betragen.

