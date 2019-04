Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten

Kirchhundem (ots)

Zwischen dem 27. März und dem 03. April wurde in Heinsberg ein älterer, roter Traktor der Marke Kubota mit angehängtem Wiesenmulcher der Marke Geo Tech im Gesamtwert von 2.300 Euro gestohlen. Die Arbeitsgeräte waren in einem Unterstand in der Nähe des Aquädukts Heinsberg im Krenkeltal auf einer Wiese abgestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell