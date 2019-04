Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahren unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots)

Am Dienstagmorgen (2. April) fiel ein 56-Jähriger einer Zeugin um kurz nach 9 Uhr in der Winterberger Straße in Saalhausen auf, weil er in Schlangenlinien zum Altglascontainer fuhr. Vor Ort entsorgte er leere Alkoholflaschen. Beim Losfahren landete er zunächst rückwärts in einem kleinen Graben und fuhr anschließend unsicher weiter. Nachdem er wenig später anhielt, wankte er zu einem Wohnhaus. Die Zeugin informierte die Polizei. Eine Streife konnte den Fahrzeugführer wenig später in seiner Wohnung antreffen. Er räumte auf Vorhalt ein, am Vorabend und auch am Morgen Alkohol getrunken zu haben. Da ein nachfolgender Alkoholtest einen entsprechend hohen Wert ergab, folgten eine Blutprobe, die Führerscheinsicherstellung und eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell