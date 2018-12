POL-OE: 63-Jähriger stürzt mit Roller unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots) - Heute Morgen meldete ein Anrufer gegen 4.40 Uhr eine hilflose Person an der Bushaltestelle Ihnestraße/Petersburg in Ewig. Er hatte dort einen Mann mit Motorradhelm angetroffen, der augenscheinlich alkoholisiert war, und erzählte, er habe einen Wildunfall gehabt. Die Befragung des 63-Jährigen ergab, dass er mit seinem Mofaroller den Petersburger Weg befuhr und dabei einem Wildschwein ausweichen musste. Nach eigenen Angaben fiel er deswegen hin, verletzte sich aber nicht. Die Polizisten fuhren gemeinsam mit dem Betroffenen die Straße ab, entdeckten dabei den leicht beschädigten Roller am Fahrbahnrand. Zudem stellten sie fest, dass der Maschendrahtzaun neben der Fahrbahn leicht beschädigt war. Aufgrund der augenscheinlich starken Alkoholisierung nahmen die Beamten den Mann mit auf die Wache Attendorn, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt

