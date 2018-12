POL-OE: "Augen auf, Tasche zu": Mehrere Taschendiebstähle - Polizei rät zur Vorsicht

Taschendiebstahl passiert häufig in Menschenansammlungen. Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes Bild-Infos Download

Olpe/Attendorn/Finnentrop (ots) - Olpe- Am Montagmittag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr stahlen unbekannte Täter einem 73-Jährigen seine Geldbörse sowie Brieftasche aus der mitgeführten Tasche. Der Mann hielt sich zuerst im Krankenhaus in Olpe auf und begab sich anschließend in eine nahegelegene Bäckerei. Als er dort ankam, bemerkte er, dass ihm seine Geldbörse fehlte. Anschließend stellte er fest, dass auch die Brieftasche nicht mehr in der Tasche war. Dadurch fehlen dem Geschädigten mehrere Kontokarten, Ausweispapiere sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Attendorn- Auch in Attendorn entwendeten am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr unbekannte Täter in einem Supermarkt in der Anselm-Dingerkus-Straße aus einer Handtasche eine Geldbörse mit verschiedenen Ausweisdokumenten, Kontokarten sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Geschädigte hing ihre Handtasche an den Griff des Einkaufswagens. Als die 77-Jährige einen kurzen Moment zu einem Regal ging, ließ sie die Tasche für wenige Sekunden aus den Augen. Diese Zeit reichte den Unbekannten aus, um den Reißverschluss zu öffnen und die Geldbörse zu entnehmen.

Finnentrop- Wenig später, am Montagabend gegen 19.30 Uhr, ereignete sich ein weiterer Taschendiebstahl nach demselben Muster: Unbekannte Täter entwendeten in einem Supermarkt in der Bamenohler Straße in Bamenohl eine Geldbörse aus einer Handtasche einer 31-Jährigen. Die Geschädigte hing ihre Handtasche an den Griff des Einkaufswagens. Sie drehte sich einen kurzen Moment um, um ein Getränkepaket in den Wagen zu legen. Als die Frau wieder in den Wagen blickte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Darin befanden sich sämtliche Ausweisdokumente, Bank- und Versicherungskarten sowie Bargeld im dreistelligen Bereich.

Die Kreispolizeibehörde Olpe weist daraufhin, besonders in großen Menschenansammlungen, Orten mit hohem Publikumsverkehr wie Supermärkte, Warenhäuser und auch auf dem Weihnachtsmarkt, vorsichtig zu sein. Taschendiebe sind häufig unauffällig gekleidet, freundlich sowie hilfsbereit und nutzen einen kurzen Moment der Unachtsamkeit. Doch der Verlust eines Portemonnaies oder einer Geldtasche wiegt oft schwer, kostet viel Zeit und Geld.

Daher rät die Polizei:

- Treten Sie unbekannten Personen in größeren Menschenansammlungen mit gesundem Misstrauen gegenüber. - Verteilen sie Wertsachen und Dokumente in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung (z. B. im Brustbeutel) und nehmen sie nur so viel Bargeld mit, wie sie brauchen. - Tragen Sie Hand-, Umhängetasche und auch Rucksäcke stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. - Verwahren Sie Wertgegenstände nicht in Einkaufstasche, -körben oder -wagen und legen sie ihren Geldbeutel nicht an der Kasse ab oder gewähren Einblicke in diesen. - Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen und nehmen es aus Kleidungsstücken, wenn sie diese an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der landesweiten Kampagne "Augen auf, Tasche zu" unter https://olpe.polizei.nrw/artikel/augen-auf-und-tasche-zu-4.

