POL-OE: Täter erbeuten Werkzeug aus Einfamilienhaus in Welschen Ennest

Kirchhundem (ots) - Zwischen Samstagabend (1. Dezember) 19.30 Uhr und Sonntagmorgen (2. Dezember) gegen 10.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Einsiedeleiweg in Welschen Ennest ein. Dabei hebelten sie das Fenster der Kellertür auf, drangen auf noch ungeklärte Weise in das Haus ein und nahmen diverse Werkzeuge im Wert von rund 1000 Euro mit. Die Polizei sicherte die Spuren vor Ort. Es entstand ein geringer Sachschaden.

