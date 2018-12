POL-OE: Einbruch: Dartautomaten und Sparfach in Gaststätte aufgebrochen

Lennestadt (ots) - Vermutlich über die Eingangstür verschafften sich bislang unbekannte Täter am Sonntag (2. Dezember) zwischen 1 und 9 Uhr Zugang zu einer Gaststätte in der Agathastraße in Maumke. Dabei entwendeten sie ein Sparfach an der Thekenwand und brachen drei Dartautomaten auf. In beidem befanden sich Bargeldbeträge. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren.

