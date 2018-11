POL-OE: 76-Jähriger missachtet Vorfahrt und stößt mit Van-Fahrer zusammen

Olpe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (29. November) gegen 15 Uhr befuhr ein 76-jähriger Subaru-Fahrer in Oberveischede die Attendorner Straße in Fahrtrichtung Oberveischeder Straße. Dieser beabsichtigte, nach links auf die B 55 in Richtung Bruchhausen abzubiegen. Zeitgleich kam ihm in entgegengesetzter Fahrrichtung ein 19-jähriger Van-Fahrer entgegen, der seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Der Subaru-Fahrer missachtet beim Abbiegevorgang die Vorfahrt des 19-Jährigen. Dadurch stießen die Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

