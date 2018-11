POL-OE: Einbruchsversuch in Waschanlage in Altenhundem

Lennestadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch (28. November) auf Donnerstag (29. November) hebelten zwischen 19.30 und 5.30 Uhr bislang unbekannte Täter die Brandschutztür eines Gerätehauses in einer Waschanlage in der Hundemstraße in Altenhundem auf. Sie versuchten, den in der Geldwechselanlage befindlichen Tresor zu öffnen, schafften es aber nicht. Auch den Waschautomaten hebelten sie auf, scheiterten aber, den darunter befestigten Metallkasten mit Geld zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

