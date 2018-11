POL-OE: Unbekannte Täter entwenden Geldbeutel und Standtresor

Kirchhundem (ots) - In Heinsberg gelangten zwischen Sonntagabend (24. November) und Montagmorgen (25. November) auf bislang ungeklärte Weise unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Talstraße und entwendeten ein Kellnerportemonnaie mit Bargeld sowie einen Standtresor. In Letzterem befand sich allerdings kein wertvoller Inhalt. Die Polizei betrachtete beim Eintreffen alle Fenster und Türen, konnte aber keine Einbruchsspuren vorfinden. Es entstand ein geringer Gesamtschaden.

