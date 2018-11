POL-OE: Raub auf Spielhalle mit schnellem Fahndungserfolg

Olpe (ots) - Am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr betrat ein maskierter Einzeltäter eine Spielothek an der Franziskanerstraße in Olpe. Er forderte unter Gewaltandrohung mit einer Axt die Herausgabe der Tageseinnahmen, welche ihm auch ausgehändigt wurden. Sodann floh er zunächst fußläufig in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nach einem Zeugenhinweis zur Festnahme des mutmaßlichen polizeibekannten Täters. Die Ermittlungen dazu dauern an.

