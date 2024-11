POL-NE: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Dormagen (ots) - Gold, Schmuck und Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Ruwerweg in Hackenbroich. Die Unbekannten hatten am Donnerstag (14.11.), in der Zeit von 07:15 bis 15:00 Uhr, die Wohnungstür aufgehebelt und waren so in die Räume in der obersten Etage gelangt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim ...

mehr