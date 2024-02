POL-NE: Radfahrerin schwer verletzt - Unfallbeteiligter gesucht

Neuss (ots) - Zwei falsche Polizeibeamte sollen am Donnerstag (15.02.), gegen 20:30 Uhr, an der Selikumer Straße einen 60 Jahre alten Fußgänger angehalten haben. Die Unbekannten stoppten mit einem dunkelblauen Wagen mit Aachener Städtekennung neben dem Neusser und forderten Ausweis und Bargeld. Einer der Männer stellte sich vor den Fußgänger und griff in die Innentasche dessen Kleidung. Der Neusser erkannte den ...

mehr