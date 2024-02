POL-NE: Falsche Polizeibeamte versuchen Fußgänger zu bestehlen

Neuss (ots) - Ein sogenanntes Nakedbike vom Typ Kawasaki ER-5 haben Diebe an der Römerstraße in Weissenberg gestohlen. Das dunkelviolette Motorrad mit dem Kennzeichen NE-Q 438 hatte sein Besitzer vor mehreren Monaten am Straßenrand abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Maschine geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Wie ...

mehr