Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw entwendet

Meerbusch (ots)

Eine 46 Jahre alte Frau stellte am Donnerstag (19.10.), gegen 21:30 Uhr ihr Fahrzeug mit dem Kennzeichen "D-TF-8118" an der Straße "Am Siegershof" in Meerbusch ab. Es handelt sich dabei um einen grauen Range Rover Sport der Marke Jaguar Land Rover. Am Freitag (20.10.), um circa 09:00 Uhr, bemerkte sie das Fehlen ihres Fahrzeuges.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

