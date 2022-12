Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Pkw-Fahrer flüchtet - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss

Am Donnerstag (15.12.) ereignete sich nach ersten Erkenntnissen gegen 19:05 Uhr am Kreisverkehr Further Straße / Wolberostraße ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer. Ein 19-jähriger Neusser befuhr mit seinem Roller den Gehweg an der Wolberostraße. Als er am Kreisverkehr Further Straße / Wolberostraße die Straße überquerte, stieß er mit einem kreuzenden Pkw zusammen und verletzte sich dabei. Dieser Pkw hatte ihn offensichtlich nicht bemerkt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten entfernte sich der Pkw-Fahrer in unbekannte Richtung.

Der flüchtende Pkw-Fahrer wird als männlich, zirka 40-45 Jahre alt, kräftige Statur mit dünnem weißen Bart beschrieben. Er sei vermutlich mit einem älteren VW Golf oder Polo unterwegs gewesen. Zudem soll das Fahrzeug mit drei Personen besetzt gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat jetzt die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder flüchtenden Pkw machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

