POL-NE: Wohnungseinbrüche in Jüchen, Meerbusch und Neuss

Jüchen, Meerbusch, Neuss (ots)

Am Freitagvormittag (09.09.) hebelten Unbekannte das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Peter-Stahs-Straße in Jüchen auf. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld. Eine Nachbarin hatte zur mutmaßlichen Tatzeit gegen 09:20 Uhr ein Klirren vernommen, das Geräusch aber nicht mit einem Einbruch in Verbindung gebracht.

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Laacher Weg in Meerbusch wurde am Freitag (09.09.), in der Zeit von 14:40 bis 20:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten die unverschlossene Wohnungstür geöffnet und Bargeld gestohlen.

Am Samstag (10.09.), in der Zeit von 11:30 bis 18:00 Uhr, brachen Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Rindergraben" in Neuss gewaltsam auf. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Einbrecher die Wohnung jedoch nicht und blieben ohne Beute.

Einen Tresor erbeuteten Einbrecher am Sonntag (11.09.), gegen 12:45 Uhr, in einem Einfamilienhaus an der Marga-Groove-Straße in Neuss. Die Unbekannten hatten eine Überwachungskamera abgedeckt und sich über ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Experten des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

