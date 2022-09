Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrräder am Zaun abgestellt. Die Kripo ermittelt und fragt: Wem gehören die Räder?

Dormagen (ots)

Am Montagvormittag (22.08.), gegen 12:00 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei zwei Fahrräder, die in der Nacht zuvor von zwei männlichen Personen am Zaun eines Mehrfamilienhauses an der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellt worden waren. Als die mutmaßlichen Diebe durch einen Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie.

Es besteht der Verdacht, dass die Männer die Drahtesel zuvor entwendet haben.

Durch Beamte der Wache Dormagen wurden beide Fahrräder sichergestellt.

Es handelt sich um ein Damenfahrrad der Marke Terra Nova, Farbe schwarz sowie ein blaues Herrenrad der Marke Cyvo (Bilder anbei).

Die Kripo fragt nun: Wer kann Hinweise auf den Eigentümer der Räder geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell