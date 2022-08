Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (321/2022) Unfall an Einmündung in Rittmarshausen - Audi und Kleinkraftrad stoßen zusammen, zwei Jugendliche schwer verletzt

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Rittmarshausen, Am Bahnhof/Gartestraße Donnerstag, 4. August 2022, gegen 17.50 Uhr

RITTMARSHAUSEN (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Kleinkraftrad sind am Donnerstagnachmittag (04.08.22) gegen 17.50 Uhr in Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) der 15 Jahre alte Kradfahrer und sein gleichaltriger Sozius schwer verletzt worden. Die Jugendlichen aus der Gemeinde Gleichen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht. Der 23 Jahre alte Autofahrer, der ebenfalls in der Gemeinde Gleichen wohnt, blieb unverletzt.

Ersten Informationen zufolge befuhren die beiden Jugendlichen auf ihrem Kleinkraftrad die Ortsdurchfahrt "Am Bahnhof" in Richtung Rittmarshausen. An der Einmündung zur Gartestraße stießen die vorfahrtberechtigten 15-Jährigen aus noch ungeklärten Gründen mit dem von rechts einbiegenden Audi zusammen. Wie es dazu kommen konnte, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

