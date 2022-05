POL-NE: Jugendliche bedrohen Kinder mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots) - Am späten Dienstagabend (17.05.), gegen 22:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt "An der Zuckerfabrik". Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein zunächst unbekannter Mann in den Markt eingestiegen und hatte Werkzeuge gestohlen. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte den Fremden auf dem Grundstück angetroffen, woraufhin der ...

