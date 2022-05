Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Baumarkt - Verdächtiger vorläufig festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am späten Dienstagabend (17.05.), gegen 22:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt "An der Zuckerfabrik". Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein zunächst unbekannter Mann in den Markt eingestiegen und hatte Werkzeuge gestohlen. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte den Fremden auf dem Grundstück angetroffen, woraufhin der Einbrecher flüchtete und mit einem Transporter davonfuhr.

Im Rahmen der Fahndung konnten Streifenbeamte an der Straße "Am Rittergut" den Transporter eines 33 Jahre alten Mannes stoppen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde neuwertiges Werkzeug aufgefunden, welches mutmaßlich bei dem Einbruch erbeutet wurde.

Der wohnsitzlose Mann wurde vorläufig festgenommen, zwischenzeitlich aber nach Vernehmung wieder entlassen. Er bestreitet die Tat.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 24 in Grevenbroich dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell