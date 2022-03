Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall am Kreisverkehr - Die Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots)

Am Montag (07.03.), gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Rover die Bundesstraße 59 aus Richtung Autobahn 46 kommend in Fahrtrichtung Jüchen und bog nach rechts in den Kreisverkehr ein. Dort habe er nach eigenen Angaben wegen eine Rückstaus seinen Wagen anhalten müssen. Daraufhin fuhr aus noch ungeklärter Ursache ein 63-Jähriger aus Jüchen mit seiner Piaggio Ape von hinten links auf den Rover des Grevenbroichers auf. Der Jüchener war aus der Neusser Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte diesen queren wollen, um dann auf die Landstraße 71 in Richtung Gierath zu kommen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 63-Jährige schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, die Piaggio Ape war nicht mehr fahrbereit.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Das Verkehrskommissariat Grevenbroich sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell