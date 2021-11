Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Frontalzusammenstoß zweier PKW forderte eine leicht- und eine schwerverletzte Person

Grevenbroich-Elsen (ots)

Am Späten Donnerstagabend (18.11), gegen 19:42 Uhr kam es an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße / Elsbachtunnel / Am Hammerwerk in Grevenbroich-Elsen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Eine 24 jährige Neuenhausenerin befuhr mit ihrem PKW die Richard-Wagner-Straße in Richtung Hammerwerk. Ihr entgegen kam ein 41 jähriger Orkener mit seinem PKW. An der zuvor genannten Kreuzung kam der 41 jährige aus bisher nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der PKW der 24 jährigen. Durch den Zusammenstoß kam es zu erheblichen Sachschaden an den beiden Fahrzeugen. Der Orkener wurde in seinem PKW eingeklemmt, so dass er durch die Feuerwehr Grevenbroich mit starken Gerät geborgen werden musste. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die Unfallörtlichkeit musste bis 21:47 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. (Bi.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell